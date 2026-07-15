Около 600 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию с начала года Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В первом полугодии 2026 года в Нижегородской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли почти 600 тысяч жителей региона. По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, этот показатель составляет 43,7% от планового значения и демонстрирует устойчивый интерес жителей к возможностям своевременной оценки состояния своего здоровья.

Регулярное прохождение профилактических мероприятий остается одним из ключевых направлений работы системы здравоохранения. Основная задача диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и определить факторы риска их развития, чтобы вовремя принять меры для сохранения здоровья и повышения качества жизни.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что современные подходы к организации диспансеризации позволяют сделать профилактику более эффективной и персонализированной.

«Сегодня диспансеризация — это не просто набор медицинских исследований. Это комплексная оценка состояния здоровья человека, которая помогает увидеть возможные риски еще до появления выраженных симптомов заболевания. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей для проведения эффективного лечения и сохранения активного долголетия», — рассказала Наталья Савицкая.

В ходе первого этапа диспансеризации специалисты проводят необходимые обследования, направленные на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, включая болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания и пищеварения. Также оцениваются основные факторы риска, которые могут негативно влиять на здоровье человека.

За первые шесть месяцев 2026 года после прохождения диспансеризации 275 тысяч жителей региона были направлены на второй этап обследования. По его итогам специалисты выявили более 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения и 2 тысяч случаев сахарного диабета, около 2 тысяч случаев заболеваний органов пищеварения, порядка 1,7 тысячи случаев болезней органов дыхания. Кроме того, более, чем у тысячи нижегородцев были впервые диагностированы онкологические заболевания.

«Особенно важно, что в рамках диспансеризации врачи работают не только с уже сформировавшимися заболеваниями, но и с причинами, которые могут привести к их развитию. Повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина и глюкозы, недостаточная физическая активность, курение, избыточная масса тела — это факторы, на которые человек может повлиять при поддержке специалистов», — подчеркнула Наталья Савицкая.

В регионе также продолжается проведение углубленной диспансеризации и мероприятий по оценке репродуктивного здоровья. За первое полугодие 2026 года углубленную диспансеризацию прошли более 100 тысяч жителей области, а скрининг репродуктивного здоровья сделали почти 200 тысяч человек.

«Сохранение репродуктивного здоровья является важной частью профилактической работы. Обследования позволяют своевременно выявлять заболевания и состояния, которые могут повлиять на возможность рождения детей, а при необходимости — назначать лечение и наблюдение специалистов», — пояснила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Профилактические мероприятия в Нижегородской области проводятся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В настоящее время пройти диспансеризацию, включая углубленную, а также скрининг репродуктивного здоровья можно в 82 медицинских организациях региона.

Для прохождения диспансеризации жители области могут обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики поликлиники по месту прикрепления, а также воспользоваться возможностями Единого портала государственных и муниципальных услуг. Работающим гражданам предоставляется оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Кроме того, по согласованию с медицинскими организациями профилактические мероприятия могут проводиться на предприятиях и в образовательных учреждениях с использованием выездных форм работы.

Напомним, гражданам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить профилактический медицинский осмотр ежегодно, а диспансеризацию — один раз в три года. Для жителей старше 40 лет диспансеризация проводится ежегодно.

Записаться на диспансеризацию можно при личном обращении в регистратуру поликлиники по месту прикрепления, через call-центр поликлиники, через единую региональную информационно-справочную службу по номеру «122», через региональный Портал пациента (https://mis.mznn.ru), раздел «Диспансеризация», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

По согласованию с работодателем для прохождения диспансеризации на один день работнику дается освобождение от работы. Пациенты также могут пройти обследования вечером в будни или в субботу. С 2024 года по договоренности с медицинскими организациями мобильные бригады могут провести профилактические осмотры и диспансеризацию непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах или по месту учебы.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.