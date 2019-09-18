Председатель ЗС НО Евгений Лебедев проведет прием граждан: запись открыта до 11 октября Политика

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев проведет личный прием граждан 28 октября 2019 года. Начало в 14:00 по адресу: кремль, корпус 2.

Записаться на прием можно до 11 октября (включительно). Для этого необходимо представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного собрания Нижегородской области (кабинет №31) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы (при наличии).

Предварительная запись будет осуществляться ежедневно с понедельника по четверг с 9:00 до 17:30, в пятницу с 09:00 до 16:30 (с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв).

Контактные телефоны: 8-831-419-20-10, 8-831-439-18-84.