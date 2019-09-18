"Цифровые технологии являются инструментом достижения целей, обозначенных в Стратегии", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл Международный Digital Summit 26 сентября 2019 года.

Саммит стартовал с пленарной дискуссии на тему "Национальный проект "Цифровая экономика" как фактор переоценки региональных стратегий". В мероприятии приняли участие Глеб Никитин, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Галюжин.

Глава региона отметил, что на Digital Summit обсуждаются вопросы, имеющие большое значение для развития страны и мира. "Президент России Владимир Путин сказал, что "Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России". Мы с вами прекрасно понимаем, что способность региона использовать потенциал цифровой экономики - это важнейшее конкурентное преимущество. И наиболее эффективными в самых разных сферах будут те субъекты, в которых цифровая трансформация станет основой стратегии развития", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, сейчас в Нижегородской области активно реализуется национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации". Нацпроект стал одним из факторов, оказавшим существенное влияние на расстановку приоритетов Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области.

Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 26-27 сентября 2019 года. Ключевая тема саммита – рассмотрение вопросов перехода от процессов нишевой автоматизации к формированию открытых платформенных решений, позволяющих строить сквозные цифровые процессы в социальной сфере и экономике. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с реализацией национального проекта "Цифровая экономика РФ" (полная программа – по ссылке).