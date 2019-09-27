"Атомная промышленность – это основа безопасности нашей страны", - Денис Москвин Общество

Фото: Единая Россия

"Атомная промышленность – это стратегически важная отрасль и основа безопасности нашей страны. Это высокие технологии и передовая наука, в которой сосредоточены лучшие умы", - заявил депутат Государственной думы РФ, секретаря НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, поздравляя нижегородцев с Днем работника атомной промышленности.

"Нижегородская область по праву может гордиться успехами в этой отрасли. Научные разработки многих поколений учёных и специалистов послужили созданию атомного щита нашей страны именно здесь, на нижегородской земле. Передовые технологии, над которыми работают атомщики, сегодня применяются во многих сферах жизни. Результат вашей работы – предмет гордости для всей страны", - добавил он.

Он считает, что решать серьезные задачи, которые стоят перед отраслью, позволяют высокий профессионализм, чувство ответственности и мужество атомщиков.

"Мы уверены, вам по плечу любые задачи. Искренне желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям", - заключил депутат.