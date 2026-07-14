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Общество

Водителя нижегородского автобуса №87 уволили после конфликта с пассажиркой

14 июля 2026 14:06 Общество
Водителя нижегородского автобуса №87 уволили после конфликта с пассажиркой

Фото: Александр Воложанин

Водитель автобуса маршрута №87 лишился работы после конфликта с пассажиром в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Инцидент произошел 13 июля во время рейса. По данным программы «Кстати» (16+), конфликт возник из-за проблем с оплатой проезда: терминал в автобусе не выдавал чеки, а с пассажирки несколько раз списались деньги.

Женщина несколько раз пыталась оплатить поездку банковской картой, после чего обратилась к водителю с просьбой разобраться в ситуации и вернуть 80 рублей за повторные списания.

По словам нижегородки, вместо помощи водитель начал вести себя агрессивно. Она утверждает, что мужчина бросил в нее рулон кассовой ленты и оскорбил ее. Позже она написала заявление в полицию. Сам водитель при этом обвинения отверг и сообщил, что никого не оскорблял и ничего в пассажирку не бросал.

Перевозчик ООО «Транс НН» провел служебную проверку. Специалисты установили, что сотрудник допустил грубое нарушение должностных обязанностей.

По итогам расследования компания приняла решение уволить водителя. Мера была применена в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к ответственности привлекли водителя и кондуктора автобуса №216, которые высадили 11-летнего пассажира из-за невозможности оплатить проезд через неисправный терминал.

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Теги:
автобусы Работа ЦРТС
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