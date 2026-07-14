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Жители Павлова задыхаются от рыбной вони

14 июля 2026 14:20 Общество
Жители Павлова задыхаются от рыбной вони

Фото: скриншот программы "Кстати"

Жители Павлова задыхаются от рыбной вони, сообщает «Кстати» (16+).

Местные жители пишут о зловонии в социальных сетях и обращаются в администрацию. Люди жалуются, что из-за запаха трудно находиться дома, особенно в жаркую погоду и по ночам. По их словам, раньше в районе был чистый воздух, а теперь дышать стало тяжело.

В качестве предполагаемого источника зловония горожане называют местный комбикормовый завод, где рыбную муку перерабатывают в корм для птиц и животных. Они считают, что предприятие может экономить на системах очистки. Местные жители считают, что ситуацию должны проверить надзорные органы.

Тележурналисты попытались попасть на территорию завода — агрофирму «Павловская», однако их не пропустили. Представитель агрофирмы по телефону предложил направить официальный запрос. «Скорее всего, вам ответят. Я не компетентен», — сообщил собеседник и завершил разговор.

Про причины неприятного запаха спросили у выходившей с предприятия сотрудницы. На замечание о жалобах жителей она сказала: «Мне кажется, это выдумка». При этом сотрудница признала, что запах присутствует, но добавила, что очистительные системы работают, цех и здания новые.

В агрохолдинге «Русское поле», в состав которого входит агрофирма «Павловская», журналистам заявили, что все выбросы предприятия соответствуют санитарным нормам. Несмотря на это, жители надеются, что их многочисленные обращения привлекут внимание контролирующих органов.

Отметим, что в прошлом году на периодически появляющуюся вонь жаловались жители Нижнего Новгорода. Ситуация улучшилась после завершения первого этапа модернизации станции аэрации. Сейчас подрядчик приступил к активной фазе второго этапа реконструкции.

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Теги:
Вонь Павлово Производство
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