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Экономика

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%

30 сентября 2019 15:04  [31] Экономика

С 1 октября 2019 года Альфа-Банк улучшает условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,49%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ставка на кредиты на первичном рынке при этом снижена на 0,8.

Отмечается, что Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.

Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

В пресс-службе добавили, что Альфа-Банк уверенно закрепил свои позиции в десятке крупнейших игроков и вошел в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки пот итогам июля достигла 3,05%.

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