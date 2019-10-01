Последние новости рубрики Экономика
01 октября 2019 17:00  [51] Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили акцию по возврату кэшбэка
01 октября 2019 16:43  [63] "Нижегородпассажиравтотранс" получит еще 56 автобусов от "Сбербанк Лизинг"
01 октября 2019 13:35  [140] Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 6,5%
01 октября 2019 11:30  [98] "ТНС энерго НН" ведет активную работу по взысканию долгов с ДУКов
01 октября 2019 10:30  [131] Председатель ТСЖ в Дзержинске осужден за неисполнение решения суда по оплате долгов за отопление
30 сентября 2019 18:07  [174] "Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - Дмитрий Бедняков
30 сентября 2019 18:00  [152] Нижегородские рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий
30 сентября 2019 16:08  [256] Нижегородская администрация закупит в лизинг еще 74 низкопольных автобуса
30 сентября 2019 15:04  [158] Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%
30 сентября 2019 14:14  [1241] Автопарк нижегородской транспортной компании "ИТЕКО" превысил две тысячи единиц
Экономика

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили акцию по возврату кэшбэка

01 октября 2019 17:00  [51] Экономика

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили совместную акцию по возврату кэшбэка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Участники акции получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц (не более 50 тысяч в месяц). Чтобы принять участие, достаточно оплачивать товары и услуги картой "Мир", выпущенной банком "Открытие", у любых торгово-сервисных предприятий.

Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш. Их имена будут опубликованы на сайте. При этом, чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph