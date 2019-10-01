Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили акцию по возврату кэшбэка Экономика

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили совместную акцию по возврату кэшбэка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Участники акции получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц (не более 50 тысяч в месяц). Чтобы принять участие, достаточно оплачивать товары и услуги картой "Мир", выпущенной банком "Открытие", у любых торгово-сервисных предприятий.

Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш. Их имена будут опубликованы на сайте. При этом, чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно.