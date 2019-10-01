Контрафактным табаком и алкоголем торговали на овощной базе в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородские полицейские в ходе проведения профилактических мероприятий на территории Канавинского района изъяли из незаконного оборота табачную и алкогольную продукцию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе обследования овощной базы, расположенной на Комсомольском шоссе, был выявлен факт незаконной продажи алкогольной и табачной продукции. Торговля осуществлялась из автомобиля, принадлежащего нарушителю, без товарно-сопроводительных документов, а также без лицензии на право розничной продажи алкоголя.

Всего из незаконного оборота было изъято 210 единиц табачной продукции и 140 литров алкоголя. Вся изъятая продукция была опечатана и направлена на экспертизу. Транспортное средство изъято до решения суда.

В отношение нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и по части 2 статьи 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).