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Общество

Проект строительства в Нижегородской области нового психоневрологического интерната обсудили Глеб Никитин и Анна Федермессер

03 октября 2019 16:06  [36] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Проект строительства в Нижегородской области нового психоневрологического интерната обсудили Глеб Никитин и учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. Губернатор посетил "Первый московский хоспис им. В.В.Миллионщиковой" и Центр паллиативной помощи Москвы.

В ходе встречи обсуждались вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в Нижегородской области. Как отметила Анна Федермессер, система психоневрологических интернатов (ПНИ) в России не соответствует современным стандартам помощи.

Они рассмотрели проект строительства в регионе нового психоневрологического интерната. Анна Федермессер предложила отказаться от создания крупного учреждения и разработать несколько проектов, рассчитанных на пребывание меньшего количества пациентов. Это позволило бы создать более комфортные условия пребывания.

Глеб Никитин по итогам встречи дал поручение полностью переработать техническое задание на проект с учетом пожеланий экспертов ОНФ, привлеченных Федермессер.

"Места долгосрочного пребывания для людей с хроническими заболеваниями должны восприниматься как дом. Формировать среду нужно за счет работы медперсонала и материально-технического обеспечения. Основная задача - уют и доброжелательность, а уже затем необходимо планировать количественные характеристики и параметры объектов, которые нам нужно создавать. Надеюсь, что, использовав предложенный опыт, Нижегородская область существенно продвинется в данном направлении", - сказал губернатор.

"Создание социальных учреждений с новым подходом к боли человека предусмотрено национальными проектами. Хочется, чтобы результаты работы в Нижегородской области свидетельствовали о том, что в стране начались изменения по отношению к самым беспомощным людям", - подчеркнула Анна Федермессер.

Напомним, 1 апреля 2019 года Глеб Никитин и Анна Федермессер провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде. В ходе встречи обсуждались вопросы развития паллиативной помощи в Нижегородской области.

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