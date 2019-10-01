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Экономика

Гендиректор "Открытие Факторинг" Артем Дуров вошел в состав правления Ассоциации Факторинговых Компаний

03 октября 2019 16:18  [21] Экономика

Генеральный директор "Открытие Факторинг" (дочерней компании банка "Открытие") Артем Дуров, был избран членом правления Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Решение о его назначении было принято на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, которое состоялось 2 октября 2019 года, пояснили в пресс-службе банка.

Правление АФК – это коллегиальный исполнительный орган, принимающий решения по ключевым вопросам деятельности Ассоциации.

Артем Дуров будет принимать решения в вопросах: развития технологий онлайн-факторинга; разработки факторинговых решений, в том числе по управлению цепочками поставок (supply chain finance - SCF); продвижения и популяризации факторинговых инструментов.

Артем Дуров прокомментировал свое назначение.

"За последние годы рынок факторинговых услуг существенно преобразился – он стал технологичнее, появились новые факториновые решения как для поставщиков, так и для покупателей. Рынок требует постоянного движения вперед в технологиях и в регуляторной документарной базе. Буду рад использовать свой опыт для его развития. Участие в ассоциации – это, безусловно, признание компании как одного из лидеров рынка факторинга, а также возможность оказывать влияние на стратегию развития и регулирования факторинга в России ", - рассказал он.

В пресс-службе банка обратили внимание, что ассоциация факторинговых компаний — самое авторитетное профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга, созданное в 2007 году и объединившее компании, представляющие порядка 95% российского рынка факторинга.

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