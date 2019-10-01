Еще 20 клиентов "ТНС энерго НН" выиграли денежные призы за подключение электронной квитанции Общество

ПАО "ТНС энерго НН" подвело промежуточные итоги акции "Электронный счет – в вашу пользу!" и распределило 20 денежных призов. Первая десятка выигрышных лицевых счетов была отобрана по специальной методике из 5 662 клиентов компании, подключивших "Электронную квитанцию" в сентябре 2019 года: 523011023460, 522053073111, 524022003329, 523012005538, 522051059304, 521071008437, 528032004915, 522031096851, 528082002773 и 527081028999.

На вышеуказанные лицевые счета компанией будет перечислено по 500 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Вторая десятка выигрышных лицевых счетов отбиралась, согласно условиям акции – 1 раз в квартал, из общего количества клиентов "ТНС энерго НН" (161 866 лицевых счетов), получающих электронную квитанцию дольше одного месяца: 522052000119, 522042031263, 522053042162, 522051004438, 529021008800, 527011006276, 523052000958, 527052004493, 527061024377 и 527081028999.

На данные лицевые счета компанией будет перечислено по 1000 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Для получения призовых денег владельцы указанных лицевых счетов должны подписать договор дарения в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" (адреса клиентских центров находятся здесь).

Отметим, что все победители акции "Электронный счет – в вашу пользу!" смогут претендовать и на другие денежные призы, которые будут распределяться между участниками акции в течение 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!" можно на сайте ПАО "ТНС энерго НН".

СПРАВКА ОБ АКЦИИ:

По условиям проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!", стартовавшей 1 апреля 2019 года, 123 денежных приза номиналом от 500 до 15 000 рублей будут распределяться между участниками акции ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

В акции могут принять участие клиенты ПАО "ТНС энерго НН", которые подключат "Электронную квитанцию" в период с апреля по декабрь 2019 года, а также все абоненты, которые до этого уже перешли с бумажной квитанции на электронную.