Совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября Общество

Расширенное совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации, инициатором встречи выступил первый заместитель главы администрации Глеб Андреев.

По его ловам, муниципалитет оказывает всестороннюю поддержку данным общественным объединениям, в том числе и в части юридической помощи. В настоящий момент в городе более 100 гаражных кооперативов.