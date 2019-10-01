Расширенное совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе администрации, инициатором встречи выступил первый заместитель главы администрации Глеб Андреев.
По его ловам, муниципалитет оказывает всестороннюю поддержку данным общественным объединениям, в том числе и в части юридической помощи. В настоящий момент в городе более 100 гаражных кооперативов.
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