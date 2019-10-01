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Общество

Совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября

09 октября 2019 16:23  [38] Общество

Расширенное совещание с участием председателей гаражных кооперативов Дзержинска пройдет 16 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации, инициатором встречи выступил первый заместитель главы администрации Глеб Андреев.

По его ловам, муниципалитет оказывает всестороннюю поддержку данным общественным объединениям, в том числе и в части юридической помощи. В настоящий момент в городе более 100 гаражных кооперативов.

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