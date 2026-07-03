Карантин по бешенству ввели в Сергаче

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В Сергаче ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в указе губернатора.
Неблагополучным пунктом с 27 июня признана территория, ограниченная улицами Колхозной, Коммуны, Кленовой, Буденного, Энгельса и Солнечной. Эпизоотическим очагом определена квартира местной жительницы.
На период действия карантина введён ряд ограничений. В частности, посторонним запрещается посещать очаг заболевания.
А в пределах неблагополучного пункта нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных. Ограничен их вывоз — кроме случаев отправки на убой или при наличии вакцинации в установленный срок. Кроме того, запрещён отлов диких животных для вывоза в зоопарки.
Отметим, что ранее карантин по бешенству был установлен в Первомайске и селе Новая Слобода Большеболдинского округа.
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