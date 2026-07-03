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Общество

Карантин по бешенству ввели в Сергаче

03 июля 2026 08:00 Общество
Карантин по бешенству ввели в Сергаче

Фото: Александр Воложанин

В Сергаче ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в указе губернатора.

Неблагополучным пунктом с 27 июня признана территория, ограниченная улицами Колхозной, Коммуны, Кленовой, Буденного, Энгельса и Солнечной. Эпизоотическим очагом определена квартира местной жительницы.

На период действия карантина введён ряд ограничений. В частности, посторонним запрещается посещать очаг заболевания.

А в пределах неблагополучного пункта нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных. Ограничен их вывоз — кроме случаев отправки на убой или при наличии вакцинации в установленный срок. Кроме того, запрещён отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Отметим, что ранее карантин по бешенству был установлен в Первомайске и селе Новая Слобода Большеболдинского округа.

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Теги:
Бешенство Животные Карантин
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