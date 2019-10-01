Приставы арестовали автомобиль нижегородца, накопившего 444 штрафа за нарушения ПДД Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приставы арестовали автомобиль 30-летнего жителя Борского района, накопившего 444 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области.

Нарушитель не оплатил 320 штрафов ГИБДД, за что еще 124 раза был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Таким образом задолженность молодого человека составила порядка 500 тысяч рублей.

Судебными приставами было установлено, что мужчина нигде не работает, на расчетных счетах денежных средств не имеет, по месту регистрации не проживает. Наряду со штрафами мужчина еще имеет неоплаченные кредиты на сумму 141 тысячу рублей. Однако, в собственности у него есть автомобиль марки MAZDA 3.

Пристав неоднократно выходил по месту жительства молодого мужчины с целью ареста автотранспортного средства, но обнаружить машину не удавалось. Родители должника место нахождения сына не называли, веря, что обвинения в отношении него беспочвенны. В связи с этим было принято решение об объявлении имущества в розыск.

Спустя некоторое время в управление поступила информация, что машина ранним утром появилась на стоянке у дома родителей мужчины. Сотрудники УФСС выехали на место, арестовали и изъяли автомобиль.

Акт ареста мужчина подписывать отказался и заявил, что платить по штрафам он все равно не будет. "Коме того, в скором времени у него появится другая машина, поэтому она его не слишком интересует", - процитировали в УФСС слова должника.

В настоящее время арестованный автомобиль проходит процедуру оценки и в скором времени будет передан на реализацию в счет погашения задолженности.