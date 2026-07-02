Нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах Происшествия

Молодой человек выпал из окна 14 этажа многоэтажки в Верхних Печерах. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили очевидцы.

Трагедия произошла около двух часов дня.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. В настоящее время во дворе работают сотрудники правоохранительных органов.

Погибшему, по словам соседей, было 20 лет. Причины случившегося им неизвестны.

Ранее сообщалось, что работник нижегородской птицефабрики ранил себя ножом на рабочем месте.