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Происшествия

Нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах

02 июля 2026 15:21 Происшествия
Нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах

Молодой человек выпал из окна 14 этажа многоэтажки в Верхних Печерах. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили очевидцы.

Трагедия произошла около двух часов дня.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. В настоящее время во дворе работают сотрудники правоохранительных органов.

Погибшему, по словам соседей, было 20 лет. Причины случившегося им неизвестны.

Ранее сообщалось, что работник нижегородской птицефабрики ранил себя ножом на рабочем месте.

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Теги:
Падение с высоты Смерть
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