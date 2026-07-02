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Происшествия

СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору

02 июля 2026 18:24 Происшествия
СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору

Фото: Кира Мишина

В Борском городском округе Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело мальчика было извлечено 2 июля из водоема в деревне Ивонькино.

Установлено, что в момент трагедии ребенок находился у воды вместе со сверстниками. Взрослых рядом с детьми не было.

В настоящее время следователь следственного отдела по городу Бор проводит осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 20-летний нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах.

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Теги:
Дети СК Утонувшие
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