СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Борском городском округе Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело мальчика было извлечено 2 июля из водоема в деревне Ивонькино.

Установлено, что в момент трагедии ребенок находился у воды вместе со сверстниками. Взрослых рядом с детьми не было.

В настоящее время следователь следственного отдела по городу Бор проводит осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 20-летний нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах.