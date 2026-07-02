СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору

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В Борском городском округе Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего ребенка.
Как сообщили в пресс-службе регионального СК, тело мальчика было извлечено 2 июля из водоема в деревне Ивонькино.
Установлено, что в момент трагедии ребенок находился у воды вместе со сверстниками. Взрослых рядом с детьми не было.
В настоящее время следователь следственного отдела по городу Бор проводит осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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