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Происшествия

Семеновское предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке

02 июля 2026 15:03 Происшествия
Семеновское предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке

Арбитражный суд Нижегородской области обязал МП «Ильино-Заборское ЖКХ» (ныне МП «Горводоканал») выплатить компенсацию за вред, причинённый реке Белбаж. Об этом сообщили в Межрегиональном управленим Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Ранее в ходе проверок очистных сооружений, модернизированных по федеральному проекту «Оздоровление Волги», специалисты неоднократно фиксировали нарушения природоохранного законодательства. По итогам проверочных мероприятий предприятие привлекалось к административной ответственности.

В 2024 году при анализе проб сточных вод были обнаружены превышения по содержанию железа, марганца, меди, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

Повторная проверка в 2025 году показала аналогичные нарушения. Кроме того, было установлено, что сбросы негативно влияют на состояние реки Белбаж.

После этого специалисты Росприроднадзора рассчитали размер причиненного вреда. Сумма составила более 1,5 млн рублей. Предприятию направили претензию с предложением добровольно компенсировать ущерб, однако оно отказалось это сделать.

Изучив материалы дела, суд признал требования надзорного ведомства обоснованными и обязал МП «Ильино-Заборское ЖКХ» выплатить всю сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с МП «Радуга» более полутора миллионов рублей за вред реке Умочь.

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Теги:
Росприроднадзор Семеновский городской округ Экология
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