Нижегородская прокуратура заинтересовалась отравлением в кафе на Алексеевской Происшествия

Прокуратура Нижегородской области проконтролирует установление обстоятельств отравления людей после посещения популярного кафе на улице Алексеевской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым и одному ребенку с симптомами пищевого отравления. Несовершеннолетнего мальчика госпитализировали в инфекционную больницу. Предварительно, пострадавшим диагностировали сальмонеллез.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование находится на контроле руководства регионального управления ведомства.

Следователи в содействии со специалистами Роспотребнадзора проводят необходимые процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что работа этого заведения общественного питания приостановлена Роспотребнадзором.