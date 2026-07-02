Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2026 21:17
Еще одну атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля
02 июля 2026 18:24
СК проводит проверку из-за утонувшего мальчика на Бору
02 июля 2026 17:50
Нижегородская стройфирма задолжала работникам более 1 000 000 рублей
02 июля 2026 17:34
Роспотребнадзор обследует персонал нижегородского кафе после случаев отравления
02 июля 2026 16:42
Бастрыкину доложат о массовом отравлении в нижегородском кафе
02 июля 2026 16:11
СКР займется расследованием смертельной атаки БПЛА в Нижегородской области
02 июля 2026 15:21
Нижегородец выпал из окна многоэтажки в Верхних Печерах
02 июля 2026 15:03
Семеновское предприятие обязали выплатить более 1,5 млн рублей за вред реке
02 июля 2026 14:37
Эксклюзив
Заседание по делу экс-заммэра Нижнего Новгорода Штокмана перенесли на август
02 июля 2026 13:10
Нижегородская прокуратура заинтересовалась отравлением в кафе на Алексеевской
Происшествия

Еще одну атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля

02 июля 2026 21:17 Происшествия
Еще одну атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля

В Нижегородской области вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Напомним, в ночь на 2 июля в результате атаки в Нижегородской области погиб один человек, еще четверо получили ранения. Всего над территорией региона тогда уничтожили 30 беспилотников.

После падения обломков были зафиксированы некритические повреждения одного промышленного предприятия и нескольких жилых домов.

Кроме того, сообщалось, что следователи СК России займутся расследованием атаки беспилотников в Нижегородской области.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Минобороны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных