Еще одну атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области 2 июля Происшествия

В Нижегородской области вновь отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Напомним, в ночь на 2 июля в результате атаки в Нижегородской области погиб один человек, еще четверо получили ранения. Всего над территорией региона тогда уничтожили 30 беспилотников.

После падения обломков были зафиксированы некритические повреждения одного промышленного предприятия и нескольких жилых домов.

Кроме того, сообщалось, что следователи СК России займутся расследованием атаки беспилотников в Нижегородской области.