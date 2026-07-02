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Происшествия

Бастрыкину доложат о массовом отравлении в нижегородском кафе

02 июля 2026 16:42 Происшествия
Бастрыкину доложат о массовом отравлении в нижегородском кафе

Фото: пресс-служба СК РФ

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании обстоятельств отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Напомним, после завтрака в одном из популярных заведений на улице Алексеевской пятеро взрослых и один ребенок обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. Мальчик был госпитализирован в инфекционную больницу. Предварительно, пострадавшие заразились сальмонеллезом.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи в содействии со специалистами Роспотребнадзора организовали необходимые процедуры и санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Работа кафе приостановлена. Делом также заинтересовалась региональная прокуратура.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что СКР займется расследованием смертельной атаки БПЛА в Нижегородской области.

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Теги:
Александр Бастрыкин Кафе Отравление
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