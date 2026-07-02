Нижегородская стройфирма задолжала работникам более 1 000 000 рублей Происшествия

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Девис», которое занимается строительством и обслуживанием дорог. Основанием стали материалы прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, с апреля по июнь 2026 года 21 работнику компании не выплачивали зарплату в полном объеме. Общая сумма долга превысила 1,1 млн рублей.

При этом, как считают следователи, у работодателя была возможность рассчитаться с сотрудниками, однако полученную прибыль направляли на другие хозяйственные нужды, которые не относились к первоочередным.

Для восстановления нарушенных прав работников прокуратура внесла представление руководству компании.

В настоящее время уголовное дело расследуется. В следственном управлении сообщили, что будут приняты все необходимые меры для полного погашения задолженности перед сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов РФ по доходам населения.