СКР займется расследованием смертельной атаки БПЛА в Нижегородской области Происшествия

Следователи СК России займутся расследованием атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, в ночь на 2 июля в результате атаки вражеских БПЛА погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Всего над территорией региона было уничтожено 30 летательных аппаратов. После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Ранее в прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.