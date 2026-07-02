СКР займется расследованием смертельной атаки БПЛА в Нижегородской области

Следователи СК России займутся расследованием атаки беспилотников в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений.
Напомним, в ночь на 2 июля в результате атаки вражеских БПЛА погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Всего над территорией региона было уничтожено 30 летательных аппаратов. После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.
Ранее в прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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