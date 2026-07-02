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Происшествия

Роспотребнадзор обследует персонал нижегородского кафе после случаев отравления

02 июля 2026 17:34 Происшествия
Роспотребнадзор обследует персонал нижегородского кафе после случаев отравления

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и санитарно‑противоэпидемические мероприятия после случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей одного из кафе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Во время расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства. Сейчас деятельность заведения приостановлена.

Сотрудники управления Роспотребнадзора совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» отобрали пробы воды и пищевой продукции, а также взяли смывы с объектов внешней среды для лабораторных исследований. Кроме того, проводится обследование персонала кафе.

Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, после завтрака в одном из популярных кафе на улице Алексеевской пятеро взрослых и один ребенок обратились за медпомощью из-за резкого ухудшения самочувствия. Мальчика госпитализировали в инфекционную больницу. Предварительно, пострадавшие заразились сальмонеллезом.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Делом также заинтересовалась региональная прокуратура. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее нижегородцев предупредили об опасном мелиоидозе.

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Теги:
Отравление Роспотребнадзор Уголовное дело
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