Нижегородские предприятия готовы развивать промышленный туризм Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприятия готовы развивать промышленный туризм. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Нижнем Новгороде 14 октября состоялась стратегическая сессия "Создание и разработка единой региональной программы промышленного туризма на базе универсальной методики Агентства Стратегических Инициатив".

Стратегическая сессия организована правительством Нижегородской области совместно с Агентством стратегических инициатив и компанией MICEMarket (партнером АСИ) при поддержке представительства правительства Нижегородской области при правительстве РФ.



И.о. директора департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Алла Морозова сообщила, что в настоящее время более 50 предприятий Нижегородской области выразили готовность развивать на своем производстве промышленный туризм, и правительство региона совместно с бизнесом и экспертами продолжит работать в этом направлении.

"Промтуризм может быть нескольких видов, в том числе культурно-познавательный. Это и ранняя профориентация для детей и подростков. Может быть интеграция с дуальным образованием, когда экскурсионные маршруты включают в себя и практические элементы - мастер-классы, небольшие образовательные модули", - рассказала Алла Морозова.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов в свою очередь подчеркнул, что практически каждое промышленное предприятие в регионе не только соответствует мировым стандартам ведения бизнеса, но и имеет свои музеи: "Очень важна популяризация промышленного потенциала Нижегородской области среди молодежи, так как потребность в новых кадрах в регионе очень большая. Специалисты должны видеть, какое современное оборудование и высокий уровень заработной платы предлагают наши предприятия".

СПРАВКА:

Промышленный туризм – популярный тренд, который уже почти четверть века существует в Европе и активно развивается в России. Сегодня организацию экскурсий на свои производства и в музеи осуществляют такие предприятия, как "Северсталь", "Металлоинвест", "Челябинский трубопрокатный завод", "Фосагро" и др. Промышленные туры предлагает также ряд нижегородских компаний, среди которых "Объединенная металлургическая компания" (Выкса) и "Группа ГАЗ".

Потребителями промышленного туризма являются не только туристы, интересующиеся производством и историей региона, но и делегации по обмену опытом, журналисты, школьники, студенты профильных вузов, действующие либо потенциальные инвесторы. Преимущества от внедрения и развития промышленного туризма для производственных организаций заключаются в новых возможностях продвижения бренда, создания положительного имиджа компании, продвижении торговой марки предприятия, привлечении инвесторов, формировании кадрового потенциала.