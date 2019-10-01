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Общество

Клиенты "ТНС энерго НН" получат необычные квитанции за ЖКХ

21 октября 2019 11:21  [82] Общество
Клиенты ТНС энерго НН получат необычные квитанции за ЖКХ

Клиенты ТНС энерго НН получат необычные квитанции за ЖКХ

Клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области - ПАО "ТНС энерго НН", получат необычные квитанции за ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточнили, что "ТНС энерго НН" в партнерстве с российским Платежным сервисом А3 реализуют просветительский проект, направленный на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.

С октября 2019 года на квитанциях "ТНС энерго НН" в течение трех месяцев публиковаться рассказы в иллюстрациях, повествующие о курьезных ситуациях, которые могут произойти в следствие незнания современного подхода к жилищно-коммунальным услугам.

Действующими лицами графических историй стали обычные жители России, например соседа-дачника Гены, добропорядочного, но вечно забывающего "оплачивать свет", и тети Светы, как собирательного образа бережливого и в меру продвинутого представителя старшего поколения.

Сюжеты рисованных историй затрагивают такие темы, как экономия при оплате ЖКУ, экология, удобства и преимущества онлайн-платежей.

Данная инициатива направлена на то, что бы показать гражданам, как можно выбрать современные и удобные дистанционные сервисы, например, отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных или оплачивать счета за электроэнергию онлайн, вместо того, чтобы стоять в очереди в кассу или терминал.

"Среди клиентов "ТНС энерго НН" немало мобильных и активных людей, которые отдают предпочтение современным онлайн сервисам", - сказала начальник отдела по работе с общественностью компании Татьяна Морель.

"Мы, в свою очередь, улучшаем существующие дистанционные сервисы, разрабатываем новые и занимаемся их популяризацией среди населения. Сегодня потребителям не нужно ехать в Центр обслуживания клиентов – любые вопросы можно решить через сайт компании nn.tns-e.ru, не выходя из дома. Также можно контролировать состояние лицевого счета через мобильное приложение "ТНС энерго" для android. Кроме того, квитанции можно получать прямо на электронную почту и моментально оплачивать счет онлайн банковской картой", - добавила она.

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