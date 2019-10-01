Детский фестиваль "Игровая галерея" пройдет в нижегородском ТРК "Небо" с 1 по 4 ноября Общество

Детский фестиваль "Игровая галерея" пройдет в нижегородском ТРК "Небо" с 1 по 4 ноября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

Развлекательная программа включает в себя четыре проекта: Паровозия, Город конструкторов, Музераж, Лепилка.

Паровозия — это игрушечная железная дорога площадью 100 кв. м., которую каждый ребенок может перестраивать по своему желанию, что делает её практически бесконечной. Каждую минуту в Паровозии вырастают новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы, а маленькие машинисты ведут свои поезда от станции к станции.

"Перед ребёнком предстаёт целый мир извилистых железнодорожных путей, станций, мостов и тоннелей, сотни маленький поездов и вагончиков", - говорится в сообщении.

Город конструкторов — это интеллектуальная игротека для маленьких инженеров. В одном месте собраны конструкторы на любой вкус, цвет и размер - механические, магнитные, электронные, математические, зоологические и другие.

Музераж — это место встречи всех, кто любит машинки Hot Wheels, скорость и треки. Здесь собрано большое количество ярких, быстрых и знаменитых машинок Hot Wheels, а также сооружён целый мини-городок разнообразных гоночных треков - горки длинные и высокие, покупные и авторские, уже готовые к гонкам и ожидающие юных конструкторов для сборки или переделки.

А еще Музераж – это место встречи коллекционеров Hot Wheels. Здесь можно показать свою коллекцию, пообщаться с товарищами по увлечению и обменяться машинками Hot Wheels.

Лепилка - тактильная игротека, где дети смогут увидеть и потрогать более 10 необычных субстанций - "живой" песок, неньютоновская жидкость, слизи и многое другое. Как обращаться с этим необычным материалом, дети узнают во время интересных мастер-классов от ведущих студий города.

Для всех детей, принявших участие в мероприятиях фестиваля, подготовлены развивающие мастер-классы, игры, конкурсы, а также ценные и приятные подарки. Детям до двух лет вход бесплатный.