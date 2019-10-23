Прием граждан по вопросам правовой помощи детям пройдет в Заксобрании Нижегородской области

Прием граждан по вопросам правовой помощи детям пройдет в Законодательном собрании Нижегородской области 20 ноября, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
В сообщении говорится, что мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: Кремль, корп. 2.
Прием организован в рамках всероссийской акции "День правовой помощи детям" и пройдет по вопросам правоприменения законодательства Нижегородской области в части детско-родительских отношений.
Гражданам, желающим прийти на прием, необходимо обратиться в указанное время в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного собрания Нижегородской области (кабинет № 31) с предъявлением паспорта и необходимых для рассмотрения обращения документов (при наличии).
Контактные телефоны: 8-831-439-18-84, 8-831-419-20-10, (отдел по работе с обращениями граждан аппарата Законодательного собрания Нижегородской области).
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