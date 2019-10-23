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Общество

ЭнергосбыТ Плюс напомнил жителям Дзержинска и Кстова о долгах

28 октября 2019 13:42  [119] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (ЕРКЦ) в рамках ежегодной акции "Внимание, должник!" напомнили жителям Дзержинска и Кстова о необходимости оплачивать отопление и горячую воду. Объявления с указанием номеров квартир и сумм долга за данные коммунальные услуги размещены на 9 тысячах подъездов многоквартирных домов в двух городах.

Общая сумма задолженности жителей Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду, по состоянию на 23 октября 2019 года составила 972 млн рублей.

В ходе акции "Внимание, должник" компания проводит комплексную информационную работу с должниками за тепло и ГВС. Специалисты управления по работе с дебиторской задолженностью проводят систематические обходы по квартирам должников, обзвоны по телефону, смс-информирование о необходимости срочной оплаты долга, направляют долговые квитанции. С целью взыскания задолженности по решению суда регулярно проводятся совместные рейды со службой судебных приставов и ГИБДД.

"Наша компания прилагает все усилия, чтобы предупредить жителей о последствиях накопления долгов. К сожалению, не все граждане серьезно относятся к решению вопроса об урегулировании задолженности, чтобы не доводить дело до суда. В очередной раз напоминаем злостным неплательщикам, что после вынесения судебного решения с должника, помимо суммы самого долга, взимаются пени за просрочку платежа, госпошлина и исполнительский сбор службы судебных приставов в размере 7% от общей суммы задолженности", - подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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