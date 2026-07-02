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Стало известно, на что чаще всего копят нижегородцы

02 июля 2026 11:49 Общество
Стало известно, на что чаще всего копят нижегородцы

Главной целью накоплений среди нижегородцев остается формирование финансовой подушки безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, 48% нижегородцев придерживаются стратегии экономии, тогда как 20% предпочитают активнее тратить деньги.

Самой распространенной целью накоплений стала финансовая подушка безопасности — о ее создании рассказали 36% респондентов. Каждый пятый житель города откладывает деньги на покупку недвижимости, столько же — на отпуск. Реже всего копят на открытие собственного бизнеса — такую цель назвали 6% участников опроса.

При этом 9% опрошенных сообщили, что делают накопления без конкретной цели. Еще по 10% респондентов откладывают средства на обучение, покупку дорогостоящих товаров и медицинские услуги.

Треть участников исследования — 33% - направляют в сбережения от 10 до 25% своего дохода. Еще 10% откладывают от 26 до 33%. Менее 10% дохода удается сохранять 34% горожан.

Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели и накопления на будущее детей. Женщины, в свою очередь, чаще сообщают о сбережениях на отдых и собственное образование.

Молодежь до 35 лет чаще готова экономить ради приобретения недвижимости (26%), путешествий (25%), автомобиля (17%), оплаты медицинских услуг (14%), крупных покупок (15%) и образования (15%). При этом именно в этой возрастной группе чаще отмечают рост расходов в этом году — об этом заявили 18% опрошенных.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще других откладывают средства на будущее детей — 19%. Среди жителей старше 45 лет выше интерес к пенсионным накоплениям — такую цель назвали 17%.

Нижегородцы с высшим образованием чаще, чем имеющие среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и жизнь после выхода на пенсию. Выпускники колледжей, в свою очередь, примерно вдвое чаще откладывают деньги на покупку автомобиля.

Также исследование показало: чем выше доход респондентов, тем большую долю заработка они направляют на накопления и тем чаще среди целей называют недвижимость, отдых и формирование пассивного дохода.

Ранее мы сообщали о том, что половина молодежи ПФО рассчитывает накопить к пенсии до 10 миллионов рублей.

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Теги:
Деньги Зарплата Молодежь
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