Более 8,5 млн сеянцев высадили в Нижегородской области Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

По итогам весеннего лесокультурного сезона на землях лесного фонда Нижегородской области высадили более 8,5 миллиона сеянцев на площади 2 890 га, в том числе на 860 га — с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Работы проводились в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

«Мы системно работаем над сохранением и воспроизводством лесного фонда региона, а также поддержанием равновесия между вырубкой и восстановлением лесов на территории Нижегородской области. Все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объёме, даже с небольшим перевыполнением — 105%. Это результат слаженной работы лесничеств и арендаторов. Всего же в текущем году лесовосстановление запланировано на площади 14 442 га», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Лесные насаждения на территории региона восстанавливаются и создаются с использованием сеянцев хвойных пород деревьев (ель, сосна), выращенных в современном селекционно-семеноводческом комплексе — Семеновском спецсемлесхозе (подведомственном учреждении Минлесхоза). Данное предприятие выполняет полный цикл работ — от заготовки лесосеменного сырья до получения качественного посадочного материала.

Кроме того, с целью реализации регионального проекта «Сохранение лесов» и в рамках выполнения договорных обязательств арендаторами лесных участков проводятся работы по комбинированному и естественному лесовосстановлению.

В настоящее время лесопользователи лесных участков и государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, приступили к выполнению работ по агротехническим и лесоводственным уходам за лесными культурами, которые запланированы к выполнению в объеме более 32 тыс. га.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».