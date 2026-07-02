Ветеран СВО Максим Голубев провел встречу с нижегородскими студентами Общество

Фото: Российское общество «Знание»

На площадке летнего лагеря Мининского университета «Веселый берег» состоялся диалог с лектором Российского общества «Знание», ветераном СВО, руководителем фонда «Патриотический центр Русская победа» Максимом Голубевым. Ветеран награжден медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

Встреча стала частью патриотической акции Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Лектор Общества «Знание» подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение.

«История — это не просто наставник, а суровый страж, который безжалостно взыскивает с тех, кто пренебрегает её уроками. Однако сегодня на Западе предпочитают закрывать глаза на неоспоримый факт: наше государство всегда давало решительный отпор любым покушениям на свою независимость и попыткам насильственного навязывания чуждых идеалов. Важно не просто бережно хранить наследие прошлого, а вписывать новые строки в общую летопись страны», — подчеркнул Максим Голубев.

Он отметил, что война сегодня идет не только непосредственно на поле боя. Не менее серьезное соперничество — и в экономике, и — особенно — в информационной сфере. По его словам, «эта война за сознание народа, сознание молодого поколения — самая важная».

Акция «Служу Отечеству» проводится Обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1 300 встреч. Лекторами инициативы выступило более 300 ветеранов и участников СВО.

В этом году встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях, какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».