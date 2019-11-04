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Политика

"Срыв сроков работ на важнейших социальных объектах должен повлечь за собой ряд организационных выводов", - Денис Москвин

05 ноября 2019 16:00  [107] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы посетил с рабочим визитом Саров, где жители ждут завершения капитального ремонта школы № 10. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Школа была признана аварийной из-за деформации здания и срочно закрыта на ремонт в прошлом году. Благодаря быстрому вмешательству губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, оперативно были выделены средства на ремонт, пояснили в пресс-службе.

По контракту работы должны были завершиться еще в августе, однако на сегодня, по словам Дениса Москвина, по визуальным оценкам работы выполнены только наполовину. Депутат заявил, что компания-подрядчик должна понести ответственность за срыв сроков.

"По самым оптимистичным прогнозам закончить работы должны после новогодних праздников. Все это время дети вынуждены ездить в разные концы города из-за халатности и недееспособности подрядчика. Безусловно, по этой ситуации нами будут сделаны соответствующие организационные выводы. Конкретно с этой компанией будем разбираться вместе с надзорными органами, однако убежден, что в таких случаях нужны дополнительные механизмы контроля, и, что еще важнее, рычаги воздействия на подрядчиков, занимающихся социальными объектами и реализацией национальных проектов. И такие механизмы необходимо разрабатывать", - заявил Денис Москвин.

Также депутат взял на личный контроль ситуацию с новым стадионом между школами № 14 и 16. Доступ на открывшийся объект для жителей прилегающих территорий был ограничен по непонятным причинам. Денис Москвин попросил главу Сарова разобраться в ситуации и снять все ограничения в течение ближайшей недели.

"Ситуация более, чем странная. Еще в 2016 году мы вместе с жителями принимали решение о строительстве стадиона, люди очень этого ждали, ведь по замыслу – это полноценный спортивный объект, где можно заниматься самыми разными видами спорта. Однако после долгожданного открытия проход на стадион был ограничен, якобы из-за боязни вандализма. Убежден, что это неправильная позиция, и жителям в оперативном порядке должен быть обеспечен свободный доступ на стадион", - рассказал Денис Москвин.

Также в ходе визита депутат осмотрел стройку новой школы №11 на 600 мест, которая идет с опережением графика, оценил ход работ по благоустройству в парке им. Зернова и на набережной реки Сатис. Вопросов к этим объектам не возникло.

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