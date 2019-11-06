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Бизнес

Максим Черкасов: "Произошло переформатирование механизма предоставления поддержки, в силу чего у бизнеса накопилось огромное количество вопросов"

06 ноября 2019 13:47  [73] Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о том, как на практике работает господдержка бизнеса, что нужно, чтобы "вырастить" хорошего поставщика и зачем на самом деле нужны стартап-шоу и бизнес-форумы.

На сегодняшний день Нижегородская область заявлена как активный участник нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С инициативой в стране сейчас не все гладко — люди боятся рисковать. Что делает ваше министерство для того, чтобы преодолеть эти сомнения и помочь тем, кто решился начать свое дело?

Национальный проект был придуман не случайно — вопросы по ведению бизнеса на территории страны действительно есть. Государство поддерживает это направление, и Нижегородская область стала одним из пилотных регионов, где оно развивается.

При этом предложения касательно того, какие меры поддержки будут наиболее востребованы, вносили сами предприниматели. Во-первых, это финансовая помощь: в этой части нацпроектом предусмотрен весь комплекс мер, направленных не только на поддержку новых игроков, но и на модернизацию уже существующих производств. Выделяются достаточно серьезные суммы из бюджетов всех уровней, но этот период, разумеется, имеет свои начало и конец. Поэтому инструментами, которые сейчас предлагает государство, важно еще и своевременно воспользоваться: часть из них усилены на федеральном уровне Корпорацией МСП, для чего был капитализирован ее гарантийный фонд.

Также серьезный ресурс был привлечен Минэкономразвития по программе "1764" — в Нижегородской области займы под 8,5% годовых предоставляют 24 банка. По итогам девяти месяцев предприниматели региона прокредитовались таким образом более чем на 11 млрд рублей, что является одним из лучших показателей, и, как мне кажется, наглядно демонстрирует популярность программы.

Всего же в рамках нацпроекта в Нижегородской области реализуется свыше 200 мероприятий, связанные с популяризацией и акселерацией бизнеса, финансовой и инфраструктурной поддержкой. Хотелось бы выделить такую услугу, как предоставление госгарантий при получении займов, в том случае, когда предпринимателю не хватает залога, а также напомнить, что в этом году мы на 90 млн рублей капитализировали областной фонд микрозаймов, куда можно обратиться в том числе за пополнением оборотных средств — МФО выдает до 5 млн рублей под 5-10% годовых. При этом достаточно насыщена линейка льготных продуктов — например для женщин-предпринимателей с детьми, проживающих в моногородах, ставка снижена до 3,5%, кроме того, действуют специальные условия для участников программы повышения производительности труда. Наконец, 46 млн рублей в этом году мы выделяем предпринимателям из моногородов на открытие социального бизнеса — размер каждого гранта составит до 1,5 млн руб. Это направление сейчас также востребовано, и уже есть успешные кейсы в Выксе и Сарове.

Насколько я понимаю, вы оказываете консалтинговые услуги по всем имеющимся направлениям господдержки. Такая потребность у бизнеса действительно есть?

Конечно. В  этом году, по сути, произошло переформатирование механизма предоставления поддержки, в силу чего у бизнеса накопилось огромное количество вопросов. Ответы на них можно получить по телефону "горячей линии", которая работает круглосуточно, также эту и другие услуги будет предоставлять центр "Мой бизнес", которые в начале октября откроется в технопарке "Анкудиновка". Напомню, что на областном уровне было сразу принято решение масштабировать этот проект и до конца года запустить 17 окон центра в муниципалитетах.

Еще одна новация минпрома, о которой стало известно не так давно — это запуск "фабрики готового бизнеса". Можно долго рассуждать о том, что предпочтительнее — открыть новое дело или вложиться в уже существующее, и, тем не менее, интересно, что вы предлагаете в рамках данного проекта?

Зачастую люди, которые начинают собственный бизнес, терпят неудачу потому, что не знают основ. Именно поэтому во всем мире успешно развивается практика франшиз, которые сформированы по отраслям, имеют бренд и  отработанные бизнес-модели с четким пониманием затрат, прибыльности и рентабельности, за которые отвечает франчайзер.

Проект "Фабрика готового бизнеса" пока не имеет аналогов в стране и состоит из двух этапов — образовательного, в рамках которого мы учим предпринимателей новым технологиям, и конкурсного —  с помощью него мы планируем отобрать ответственных коммерсантов, готовых к работе по такой модели. Будем развивать несколько франшиз, в том числе нижегородских.

По каким отраслям?

Их много — это и общепит, и социальная сфера, и торговля. Бренды уже сформировались, и мы четко уверены в том, что бизнесы, которые предлагают эти франшизы, действительно успешны. Отмечу, что мы заинтересованы в развитии проектов по всей территории области, в том числе в отдаленных районах, где люди нуждаются в качественном сервисе не меньше, а, пожалуй, больше, чем в Нижнем Новгороде.

Эти франшизы различаются по финансовому объему?

В каждом случае объем затрат должен составить несколько миллионов рублей — эта та сумма, которая вполне позволит развивать проект в пределах района  области.

А кто принимает решение по предпринимателям — экспертная комиссия правительства?

На самом деле, мы давно отошли от практики, когда чиновники принимают подобные решения. Оценку бизнесу должно давать профессиональное сообщество, поэтому мы привлекаем в конкурсную комиссию ярких людей из числа предпринимателей.

На днях в Нижнем Новгороде проходил форум "Перезагрузка", где бизнесу представили программу "выращивания" поставщиков. Можете объяснить, в чем ее суть?

Сейчас мы активно занимаемся расширением рынков крупных компаний для малого бизнеса — как известно, одним из направлений этой работы является поиск поставщиков, в том числе в рамках импортозамещения. Тем не менее, огромное количество субъектов МСП либо просто не готовы к получению заказов от крупного бизнеса, либо не соответствуют заявленным требованиям.

Отсюда появилась программа "доращивания", которая родилась из опыта работы с  "Росатомом" когда мы начали внедрять по области технологии бережливого производства, представители корпорации увидели во многих участниках проекта потенциальных поставщиков. Кому-то не хватало компетенций или оборудования, где-то продукция не имела нужных сертификатов, но потенциально многие нижегородские субъекты МСП имели возможность стать участниками конкурсных процедур, всего лишь устранив некоторые недочеты. Мы увидели в этом огромный внутренний рынок, который необходимо развивать, а форум — это хорошая площадка для того, чтобы участники рынка могли наладить связи в живом формате "вопрос-ответ".

Еще одна свежая новость — стартап-шоу для предпринимателей, которое запустило Минэкономразвития. Зачем это нужно?

Это федеральный проект, и ему будет посвящен отдельный форум, который состоится в ноябре. Мероприятие соберет порядка 5 тысяч участников, его цель состоит в популяризации нацпроекта и привлечении в бизнес молодых, перспективных ребят. Для них это возможность пообщаться с ведущими бизнес-тренерами страны и мира, и, я считаю, что нижегородским предпринимателям очень повезло. Пройдет мероприятие 12 ноября во Дворце спорта, и мы приглашаем всех желающих принять участие и получить уникальный опыт.

А как вообще, по-вашему, заставить молодежь двигаться, развиваться и расти над собой?

Желание стать предпринимателем рождается из историй успеха. Нужны те, кто готов делиться этими историями. В Нижегородской области много и опытных коммерсантов, и молодых бизнесменов, которые успешно развивают стартап-проекты в той же "Анкудиновке": они могут делиться накопленным багажом знаний в рамках образовательных программ, привлекать студентов на свои площадки. Это уже хорошо работает, и мы продолжим дальше двигаться в этом направлении.

 

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