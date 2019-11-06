Два дома подтопило в Шахунском районе из-за обильных осадков 7 ноября

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Два дома подтопило в р.п. Вахтан Шахунского района из-за обильных осадков 7 ноября 2019 года.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, подтопление произошло в связи с интенсивным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке Вахтан. В результате подтопления пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется.
Проводится подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.
Напомним, МЧС предупредил жителей Нижнего Новгорода о приближении ураганного ветра к вечеру 7 ноября.
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