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Общество

Два дома подтопило в Шахунском районе из-за обильных осадков 7 ноября

07 ноября 2019 16:32  [40] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два дома подтопило в р.п. Вахтан Шахунского района из-за обильных осадков 7 ноября 2019 года.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, подтопление произошло в связи с интенсивным выпадением осадков и повышением уровня воды в реке Вахтан. В результате подтопления пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется.

Проводится подворовый обход с целью оповещения населения, оценки обстановки в личных хозяйствах и планирования дальнейших мероприятий.

Напомним, МЧС предупредил жителей Нижнего Новгорода о приближении ураганного ветра к вечеру 7 ноября.

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