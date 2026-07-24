Нижегородской медсестре через суд засчитали 17 лет стажа Общество

Фото: Александр Воложанин

47-летняя медсестра кабинета врача-психиатра одной из центральных районных больниц Нижегородской области через суд добилась включения 17 лет работы в специальный медицинский стаж. Об этом сообщается в MAX-канале «Бокал прессека».

При оформлении досрочной страховой пенсии ей отказали, не засчитав 17-летний период работы в психиатрической службе. Тогда женщина обратилась за помощью в Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Специалисты профсоюза собрали необходимые доказательства и представляли интересы медсестры в трех судебных заседаниях.

В итоге суд поддержал женщину и обязал включить спорный период работы в специальный стаж. Благодаря этому медсестре восстановили право на досрочную страховую пенсию.

Ранее сообщалось, что 47-летняя старшая медсестра из Нижегородской области через суд восстановила более 20 лет стажа и добилась досрочной пенсии.