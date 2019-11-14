Глеб Никитин поздравил работников стекольной промышленности с профессиональным праздником Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников стекольной промышленности с профессиональным праздником 19 ноября.



"Это событие приурочено к важной исторической дате – дню рождения великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. С его именем связано немало важных открытий, обеспечивших бурное развитие отрасли. Успехи сегодняшней стекольной промышленности России говорят о том, что дело Ломоносова продолжает жить. В этой профессии очень много талантливых и неравнодушных специалистов!



Нижегородская область уже давно славится своими стекольными производствами. Здесь работают крупные предприятия, производящие продукцию для мировых автогигантов, и совсем небольшие компании, радующие людей изящными художественными изделиями. В отрасли трудятся более 3000 человек. Благодаря вашему труду стекольная промышленность в этом году вновь показывает рост, что позволяет ей оставаться важной частью региональной экономики!



В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Пусть красоту и творчество всегда сопутствуют вашему труду!" – говорится в поздравлении.