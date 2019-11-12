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Происшествия

Американские патроны обнаружены в посылке, предназначенной нижегородцу

13 ноября 2019 16:43  [67] Происшествия

Фото: Приволжское таможенное управление

Сотрудники Приволжской оперативной таможни обнаружили в одной из посылок, отправленной из США в адрес жителя Нижнего Новгорода, американские патроны. Об этом сообщает пресс-служба таможенного управления. Экспертиза показала, что в посылке находилось 70 боевых патронов, в том числе 20 малоимпульсных промежуточных патронов с бесфланцевой гильзой бутылочной формы, принятых на вооружение странами НАТО в 1980-х годах, и 50 пистолетных патронов "Люгер" ("Парабеллум"). По данному факту возбуждено уголовное дело "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо границу РФ огнестрельного оружия <...>" (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

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