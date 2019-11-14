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Политика

"Благодаря главе региона в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов", - Наталья Назарова

15 ноября 2019 11:43  [55] Политика

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова прокомментировала избрание Глеба Никитина секретарем регионального отделения "Единой России.

"Сегодня перед нами стоят новые большие задачи, поставленные Президентом России. Предстоит реализация 12-ти национальных проектов, предполагающих осуществление прорывов по трем основным направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни", "Экономический рост". Для решения поставленных Президентом задач по инициативе губернатора Глеба Никитина разработана и принята "Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года", в которой учтены предложения населения. Я лично принимала непосредственное участие в обсуждении положений Стратегии, а в настоящее время включена в процесс ее реализации. Для эффективного исполнения проектов и Стратегии важно выстроить общую концепцию и двигаться в одном направлении всем представителям власти. Поэтому считаю, что избрание Глеба Никитина секретарем партии "Единая Россия" является правильным", - сказала Наталья Назарова.

По ее словам, благодаря главе региона в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов: строятся детские сады и школы, внедряются бережливые технологии в учреждениях, дольщики получают ключи от достроенных домов.

"Во время своего выступления на конференции партии Глеб Никитин поднял очень важную тему, как депутату, мне очень близкую и понятную. Он предложил максимально привлекать жителей области в процесс формирования комфортной городской среды. То есть учитывать мнение граждан при строительстве того или иного объекта. Неоднократно на приемы по личным вопросам ко мне и моим коллегам обращаются жители районов с проблемами, связанными с тем, что негде припарковать автомобиль или прогуляться с детьми. Очевидно, что многие подобные ситуации можно решить, объединив усилия властей и поняв истинные желания жителей", - отметила Наталья Назарова.

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