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Общество

Площадки для воркаута, баскетбола и хоккейную коробку установили в двух дворах Ленинского района

15 ноября 2019 17:51  [64] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Площадки для воркаута, баскетбола и хоккейную коробку установили в двух дворах Ленинского района: во дворах домов № 25/1 и 25/4 по ул. Снежная и домов № 7 и 9 по ул. Радио в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Алексей Глазов в ходе осмотра дворовых территорий с представителями домоуправляющей компании Ленинского района и подрядчиками.

"Благодаря общим усилиям жителей, администрации, ДУКа и депутатского корпуса мы выполнили комплексное благоустройство дворов этих 4 домов. Отремонтировали входные группы, привели в порядок цоколя зданий. Также обустроили площадки для воркаута и баскетбола",- доложил руководитель домоуправляющей компании Ленинского района Алексей Базякин.

"Жители этого двора очень активные, и они включились в программу ФКГС. По поручению нашего мэра Владимира Панова мы ежедневно контролировали ход работ с домоуправляющей компанией. Общались с жителями, чтобы учитывать их мнения и предложения. Площадь асфальтировки составила 6 144 квадратных метра. Размер субсидии составил 6 687 000 рублей. Муниципальная лаборатория брала вырубки асфальта и получено положительное заключение. Работы принимаем",- сообщил Алексей Глазов.

По словам местных жителей, буквально 3 месяца назад на этой территории были стихийные парковки на газонах, разбитые дворовые проезды и отсутствовали лавочки.

Ранее глава города Владимир Панов сообщал, что ежегодно количество общественных пространств, которые благоустраиваются по программе "Формирование комфортной городской среды", растет. В 2017 году было благоустроено четыре территории, в 2018 – 6, а в 2019 году планируется 16, из которых 14 уже сделаны. В этом году на благоустройство территорий города по программе ФКГС в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" выделено на треть больше средств, чем в 2018-м. Финансирование в абсолютных цифрах выросло с 516 млн в 2018 году до 697 млн рублей в этом. В эту сумму вошли 16 пространств, но и 162 городских двора.

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