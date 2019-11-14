Альфа-Банк привлек $450 млн за один день в ходе дополнительного выпуска cубординированных срочных еврооблигаций Экономика

АО "Альфа-Банк" успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск срочных Еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 646-П Банка России). Еврооблигации были размещены по цене выше номинала, сообщили в пресс-службе банка.

Сумма дополнительного выпуска составила $450. Параметры будут соответствовать основным условиям первоначального выпуска субординированных Еврооблигаций, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: колл-опцион 15 апреля 2025 года, погашение 15 апреля 2030 года, ставка купона до колл-опциона 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

"В настоящее время Альфа-Банк с комфортным запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, видя устойчивый спрос на последний выпуск срочных субординированных еврооблигаций на вторичном рынке, мы могли рассчитывать, что даже несмотря на приближающееся завершение года, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии и России. Такой спрос удалось собрать в течение одного рабочего дня, не объявляя о сделке заранее, как обычно и происходит с дополнительными размещениями. Это говорит о том, что контрагенты внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента", - подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

"Нам очень приятно констатировать активное участие американских инвесторов, ведь с ноября 2014 года мы не делали выпусков, доступных для первичного размещения на рынке США. В тот момент времени интерес был совсем невысокий, но сейчас очевидно ситуация изменилась: интерес американских инвесторов был рекордным за довольно большой период времени. Средства от размещения мы планируем использовать для еще более активного укрепление позиций Альфа-Банка как на розничном, так и на корпоративном рынке в соответствии с успешно реализуемой стратегией Альфа-Банка", - добавил он.

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN программы в формате RegS/144А. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

В пресс-службе банка отметили, что в 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших Еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года и в октябре был размещен выпуск субординированных Еврооблигаций на сумму $400 млн по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет.