Эксперт-клуб ФоРГО подведет итоги политического года 18 декабря Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества совместно с партнерами проведет в Нижнем Новгороде заседание Эксперт-клуба 18 декабря 2019 года. Тема дискуссии: "Итоги политического года: мир, страна, регион".

Известные нижегородские эксперты: политологи, социологи, политтехнологи, экономисты, а также политические обозреватели ведущих нижегородских СМИ дадут свои оценки политическим событиям уходящего 2019 года и выявят наиболее значимые из них. Учитывая, что 2020 год станет годом выборов в Городскую думу Нижнего Новгорода, а также годом подготовки к выборам в Государственную Думу РФ, экспертам будет предложено представить свое видение политических перспектив и вероятных сценариев наступающего 2020 года.

Заседание Эксперт-клуба пройдет в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Театральная площадь, 1). Начало в 12:00.

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.

Ранее, на заседании эксперт-клуба ФоРГО участники дискуссии обсудили необходимость обновления партийно-политической системы страны.