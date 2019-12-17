"Уверен, что взятый темп на развитие и обновление, область удержит", - Артем Кавинов Политика

"Уверен, что взятый темп на развитие и обновление, область удержит", - заявил депутат Госдумы Артем Кавинов, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2019 год.

"Один из ключевых итогов года – изменения, которые сегодня постепенно, шаг за шагом происходят на сельских территориях. Это конкретные объекты, меняющие облик районов, малых городов. Мы видим, как работают федеральные проекты Городская среда, Местный дом культуры, программы по ремонту спортзалов в сельских школах. Только порядка 220 общественных пространств, дворовых территорий в этом году отремонтировано именно на сельских территориях, в малых городах.

Область активно включилась в нацпроекты. Это реальный ресурс, который важно эффективно использовать во благо жителей. Актуальнейшая тема для села – вопросы здравоохранения. Губернаторский проект "Доступная медицина" стал одним из самых востребованных на селе. Поезда здоровья объехали порядка 149 населенных пунктов, в том числе самых отдаленных. Это более 21 000 пациентов – жителей малых территорий. Сейчас начинают работать 11 мобильных ФАПов при районных больницах. И сегодня в рамках нацпроекта есть дальнейшие задачи по закупки оборудования, поиска решений для привлечения квалифицированных кадров на село.

Рад, что у нас активно продолжается реализация программы местных инициатив. Это принципиальная позиция губернатора. В этом году рекордное количество заявок было по программе порядка 600. За этой цифрой реальные проекты на малых территориях на сумму более чем 360 млн рублей.

И знаю, что все эти темы в поле особого внимания главы региона Глеба Никитина. Он активно вникает в повестку дня. Есть нацеленность на развитие системы обратной связи с жителями. В 2018-ом - совместная проработка стратегии развития региона. В этом году – проект по вовлечению жителей в процесс обсуждения муниципальных бюджетов.

Каждый приезд команды правительства на малые территории – это обязательно открытое общение с жителями. Общая включенность дает возможность находить ответы на многие вопросы с историей: например, у нас на округе решен вопрос о строительстве дома культуры в Сухоноске Ковернинского района, с ремонтом краеведческого музея в Городце, строительстве Фока в Ветлуге, центра гимнастики в Заволжье. Последние два объекта включены в федеральную адресную инвестиционную программу на 2020 год. Сегодня мы готовимся к новому этапу. С 2020 года начинает работать новая федеральная программа по комплексному развитию сельских территорий. Это порядка 37 млрд рублей для страны. Работа будет идти, в том числе через нацпроекты. Как депутаты Госдумы будем активными помощниками и для территорий и для правительства в реализации этих планов. Конечные результаты – это всегда, прежде всего командная работа и правительства, и депутатов всех уровней и общественников. Уверен, что взятый темп на развитие и обновление, область удержит, и будем лишь набирать обороты", - заявил Артем Кавинов.