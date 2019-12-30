Новогодние экскурсии пройдут в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Новогодние экскурсии "Символы Нового года и Рождества" будут проводиться с 3 по 8 января 2020 года в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике "Усадьба Рукавишниковых".

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Согласно информации, на экскурсиях можно будет узнать, всегда ли начало Нового года приходилось на 1 января, о том, какой год в истории России продлился всего четыре месяца, и о том, как сделать подарок в стиле XIX столетия.

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