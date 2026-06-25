Нижегородца приговорили к 9 годам за финансирование сирийских террористов

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 31-летнему нижегородцу Саидахмеду Шабанову по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Из материалов дела следует, что он разделял взгляды запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и решил поддержать ее финансово. С января по апрель 2025 года мужчина перевел 18,9 тысячи рублей на банковскую карту, указанную одним из участников организации.
В суде Шабанов полностью признал вину. Он рассказал, что интересовался деятельностью организации через интернет и Telegram-каналы, а переписку с одним из ее участников начал летом 2024 года.
Тот сообщил, что находится в Сирии и участвует в боевых действиях, а затем попросил финансовой помощи. В личных сообщениях он уточнил, что деньги нужны как ему лично, так и на нужды организации — в том числе на продукты, лекарства и оружие.
Суд назначил Шабанову 9 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Также суд постановил конфисковать в доход государства 18,9 тысячи рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что нижегородца посадили на 7 лет за фейки об армии и оправдание терроризма.
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