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Мошенники похитили у нижегородцев почти 35 млн рублей за неделю

25 июня 2026 07:00 Происшествия
Мошенники похитили у нижегородцев почти 35 млн рублей за неделю

За неделю нижегородцы отдали мошенникам почти 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего в области зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием различных схем обмана.

Чаще всего злоумышленники действовали под предлогом онлайн-покупок — зафиксировано 14 таких случаев. Еще 10 эпизодов связаны с предложениями дополнительного заработка, 7 — со звонками от лжесотрудников службы безопасности банка. Также применялись и другие сценарии.

Одной из жертв стал 51-летний житель рабочего поселка Сосновское. Он нашел в интернете объявление о продаже квадрокоптера и в ходе переписки перевел продавцу предоплату в размере 145 тысяч рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь, и мужчина обратился в полицию.

32-летняя самозанятая нижегородка поверила незнакомцам, представившимся кураторами на бирже. Ей предложили дополнительный заработок через инвестиции на финансовых рынках. По их инструкциям женщина зарегистрировалась на сайте, создала криптокошелек и перевела более 7 млн рублей. Из этой суммы 1,8 млн рублей составляли личные накопления, а 5,2 млн рублей — кредитные средства.

Еще один крупный ущерб понесла 63-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода. В конце мая 2026 года ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками портала «Госуслуги», Центробанка и правоохранительных органов. Женщине сообщили о якобы взломе ее аккаунта и попытке оформления кредита. Следуя указаниям звонивших, она сняла сбережения и передала курьерам 3,5 млн рублей. После этого связь с «кураторами» прервалась.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2026 года в Нижегородской области зарегистрировано 2344 случаев дистанционного мошенничества и краж на общую сумму 1,5 млрд рублей.

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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