Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива Происшествия

Богородский городской суд вынес приговор шестерым жителям Нижегородской области по делу о повреждении магистрального нефтепродуктопровода и краже дизельного топлива.

По данным регионального ГУ МВД России, в декабре 2023 года 55-летний мужчина организовал группу из пяти знакомых в возрасте от 39 до 59 лет. Они сделали незаконную врезку в магистральный трубопровод на территории Богородского и Лысковского округов и до марта 2025 года похищали дизельное топливо.

Для сокрытия следов преступления, участники группы приобрели на подставных лиц участки, где разместили оборудование для перекачки. Топливо продавали водителям большегрузов и через автозаправку в Княгининском районе, на которой арендовали емкость.

Общий ущерб превысил 4,3 млн рублей. Часть похищенного топлива на сумму более 1,8 млн рублей изъяли во время оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники МВД и УФСБ по региону.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчин обвиняли в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение магистральных нефтепродуктопроводов, которое могло повлечь нарушение их нормальной работы и было совершено из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи, совершенные из нефтепродуктопроводов организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Всех признали виновными. Трое из них получили от 3 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами от 200 до 300 тысяч рублей. Остальным назначили от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно и штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

Также суд частично удовлетворил иски АО «СОГАЗ» и АО «Транснефть — Верхняя Волга». С осужденных взыскали более 2,4 млн рублей в счет возмещения ущерба и затрат на ликвидацию незаконных врезок.

Автомобиль «ГАЗ 3302», который использовался при совершении преступлений, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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