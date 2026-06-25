Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2026 12:31
Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива
25 июня 2026 12:15
Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области
25 июня 2026 10:07
Экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на 8 лет за взятки в Нижнем Новгороде
25 июня 2026 07:00
Мошенники похитили у нижегородцев почти 35 млн рублей за неделю
24 июня 2026 20:48
Еще одну атаку украинских дронов отразили в Нижегородской области
24 июня 2026 19:55
Нижегородка перевела мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы их не похитили
24 июня 2026 19:13
Двигатель отказал у прилетевшего из Нижнего Новгорода в Москву «Суперджета»
24 июня 2026 17:36
Кража века: две сотрудницы банка в Петербурге похитили золотые монеты на 2 млрд рублей
24 июня 2026 16:44
СКР начал расследование после гибели двух нижегородцев при атаке БПЛА
24 июня 2026 16:13
12-летний зацепер получил тяжелые травмы, прокатившись на автобусе в Арзамасе
Происшествия

Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива

25 июня 2026 12:31 Происшествия
Шестерых нижегородцев осудили за врезку в нефтепровод и кражу топлива

Богородский городской суд вынес приговор шестерым жителям Нижегородской области по делу о повреждении магистрального нефтепродуктопровода и краже дизельного топлива.

По данным регионального ГУ МВД России, в декабре 2023 года 55-летний мужчина организовал группу из пяти знакомых в возрасте от 39 до 59 лет. Они сделали незаконную врезку в магистральный трубопровод на территории Богородского и Лысковского округов и до марта 2025 года похищали дизельное топливо.

Для сокрытия следов преступления, участники группы приобрели на подставных лиц участки, где разместили оборудование для перекачки. Топливо продавали водителям большегрузов и через автозаправку в Княгининском районе, на которой арендовали емкость.

Общий ущерб превысил 4,3 млн рублей. Часть похищенного топлива на сумму более 1,8 млн рублей изъяли во время оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники МВД и УФСБ по региону.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчин обвиняли в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение магистральных нефтепродуктопроводов, которое могло повлечь нарушение их нормальной работы и было совершено из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кражи, совершенные из нефтепродуктопроводов организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

Всех признали виновными. Трое из них получили от 3 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами от 200 до 300 тысяч рублей. Остальным назначили от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно и штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

Также суд частично удовлетворил иски АО «СОГАЗ» и АО «Транснефть — Верхняя Волга». С осужденных взыскали более 2,4 млн рублей в счет возмещения ущерба и затрат на ликвидацию незаконных врезок.

Автомобиль «ГАЗ 3302», который использовался при совершении преступлений, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородского предпринимателя осудят за подкуп и махинации при госзакупках.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Нефтепродукты Суд
Поделиться:
Новости по теме
17 июня 2026 11:44
Обвиняемый в убийстве сына экс-депутата в Шахунье сбежал перед приговором
13 августа 2025 10:47
Троих мужчин задержали за попытку похитить нефть из трубопровода в Лыскове
21 марта 2025 10:46
Врезка в нефтепровод привела к ущербу в 40 млн в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных