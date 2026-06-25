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Экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на 8 лет за взятки в Нижнем Новгороде

25 июня 2026 10:07 Происшествия
Экс-главу отдела Ростехнадзора осудили на 8 лет за взятки в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд 24 июня огласил приговор бывшему начальнику отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николаю Маркину — последнему фигуранту уголовного дела о взятках за аттестацию в сфере промышленной безопасности. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Суд признал его виновным по десяти эпизодам получения взяток в составе группы лиц по предварительному сговору и назначил восемь лет и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, Маркину запрещено в течение пяти лет занимать должности в государственных учреждениях.

По версии следствия, в 2021—2022 годах бывший замруководителя управления Денис Шакиров организовал схему получения взяток от представителей учебных центров и предприятий за успешную и ускоренную аттестацию работников и слушателей курсов. В группу также входили заместитель начальника отдела Сергей Кульков и инспектор дзержинского филиала Сергей Девяткин.

Общая сумма взяток достигла 15,3 миллиона рублей. Деньги передавались наличными, а также перечислялись на счета ИП, который не был осведомлен о преступной схеме.

Следствие установило, что за каждого успешно прошедшего аттестацию участники схемы получали от 2 тысяч до 6,5 тысячи рублей в зависимости от квалификации. Экзаменуемым разрешали пользоваться интернетом и подсказывали правильные ответы. В дзержинском филиале аттестацию могли пройти даже слабо подготовленные кандидаты.

По распределению ролей Денис Шакиров, названный организатором, получал три четверти общей суммы. Сергей Кульков взаимодействовал с учебными центрами, Николай Маркин формировал графики и подписывал аттестационные протоколы, а Сергей Девяткин обеспечивал проведение экзаменов в Дзержинске.

Маркин признал три эпизода из десяти, заявив, что его действия следует квалифицировать как посредничество и превышение должностных полномочий. В частности, он подтвердил получение 14 тысяч рублей от представителя Первой грузовой компании за внеочередной прием документов и содействие в сдаче экзамена. Еще 12 тысяч рублей были получены за изменение очередности аттестации, при этом часть суммы была передана Девяткину.

Подсудимый отрицал участие в организованной схеме и утверждал, что получал деньги от коллег, читавших лекции в учебных центрах, в обмен на неоформление им отгулов и административных отпусков с сохранением заработной платы.

Сторона обвинения просила назначить Маркину 13 лет лишения свободы со штрафом 40 миллионов рублей и запретом занимать руководящие должности в государственных органах на 11 лет. Суд избрал более мягкое наказание. Вопрос об обжаловании приговора защита пока не решила.

Напомним, что другие фигуранты дела уже были осуждены. Сергей Кульков получил семь лет колонии строгого режима со штрафом 25 миллионов рублей, Сергей Девяткин — три года лишения свободы. Денис Шакиров отправился в зону СВО.

Ранее мы сообщали о том, что экс-глава «Теплоэнерго» Илья Халтурин останется в СИЗО до конца сентября.

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Теги:
Взятки Приговор Уголовное дело
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