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Происшествия

Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области

25 июня 2026 12:15 Происшествия
Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области

Тело неизвестного мужчины извлекли из реки Вичкинза в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Трагедия случилась 25 июня в селе Дивеево. Уточняется, что тело погибшего выловили из реки сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что Следственный комитет заинтересовался гибелью 30-летнего нижегородца, уплывшего на плоту.

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Теги:
Дивеевский район Смерть Утонувшие
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