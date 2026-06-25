Труп мужчины выловили из реки в Нижегородской области

Тело неизвестного мужчины извлекли из реки Вичкинза в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.
Трагедия случилась 25 июня в селе Дивеево. Уточняется, что тело погибшего выловили из реки сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что Следственный комитет заинтересовался гибелью 30-летнего нижегородца, уплывшего на плоту.
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