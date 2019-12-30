Сильных морозов в Нижнем Новгороде до середины января не будет Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики до середины января не прогнозируют сильных морозов в Нижегородской области, как и на территории всей европейской части России.

По информации Центра Фобос, расчеты гидродинамических моделей атмосферы указывают на то, что погода, с которой начался 2020 год, в первые две недели останется без изменений.

"В атмосфере по-прежнему преобладает западно-восточный перенос воздушных масс, которые будут поступать из умеренных широт Атлантического океана. При такой ситуации в центре Русской равнины (где расположена Нижегородская область, - прим. ред.), характерной является умеренно-тёплая, очень изменчивая ветреная погода с температурным режимом на шесть-десять градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Это значит, что в ближайшую декаду погодные условия не будут постоянными. Это значит, что в ближайшую декаду погодные условия не будут постоянными. Оттепельная погода с непродолжительными периодами (1-2 суток) будет чередоваться с понижениями температуры до -5°...-10°.

Такой температурный режим будет превышать средние многолетние значения на пять-восемь градусов.

Сегодня днем, 5 января, в течение суток ожидается пасмурная погода и небольшой снег при слабом ветре; ночью прогнозируется -2°, днем 0°. Завтра немного похолодает: ночью до -4°…-6°, днем до -3°…-5°.

В Рождество погода также не сильно изменится.

Напомним, об особенностях текущей зимы нижегородские синоптики уже рассказывали ранее.