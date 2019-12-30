Последние новости рубрики Общество
05 января 2020 00:00  [89] Сильных морозов в Нижнем Новгороде до середины января не будет
04 января 2020 12:26  [208] Сведения о 51 особо охраняемой природной территории внесены в ЕГРН Нижегородской области
03 января 2020 18:43  [236] Жителей Дзержинска обучат правильно искать пропавших
03 января 2020 15:21  [339] Минэкологии Нижегородской области готовит список необходимых для расчистки водоемов
03 января 2020 11:12  [242] АПЗ победил в нескольких номинациях национального конкурса "Серебряные нити"
03 января 2020 10:50  [338] Два ФАПа планируется построить в Нижегородской области в 2020 году
02 января 2020 13:01  [757] Аварийные строения обнаружены на нижегородской Стрелке
02 января 2020 09:48  [510] Охота на косулю и лося закрылась в Нижегородской области
01 января 2020 18:04  [477] Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января индексируются на 6,6%
01 января 2020 16:56  [947] Воздухоплавательная "Рождественская фиеста" планируется в Нижнем Новгороде
Общество

Сильных морозов в Нижнем Новгороде до середины января не будет

05 января 2020 00:00  [89] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики до середины января не прогнозируют сильных морозов в Нижегородской области, как и на территории всей европейской части России.

По информации Центра Фобос, расчеты гидродинамических моделей атмосферы указывают на то, что погода, с которой начался 2020 год, в первые две недели останется без изменений.

"В атмосфере по-прежнему преобладает западно-восточный перенос воздушных масс, которые будут поступать из умеренных широт Атлантического океана. При такой ситуации в центре Русской равнины (где расположена Нижегородская область, - прим. ред.), характерной является умеренно-тёплая, очень изменчивая ветреная погода с температурным режимом на шесть-десять градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

Это значит, что в ближайшую декаду погодные условия не будут постоянными. Это значит, что в ближайшую декаду погодные условия не будут постоянными. Оттепельная погода с непродолжительными периодами (1-2 суток) будет чередоваться с понижениями температуры до -5°...-10°.

Такой температурный режим будет превышать средние многолетние значения на пять-восемь градусов.

Сегодня днем, 5 января, в течение суток ожидается пасмурная погода и небольшой снег при слабом ветре; ночью прогнозируется -2°, днем 0°. Завтра немного похолодает: ночью до -4°…-6°, днем до -3°…-5°.

В Рождество погода также не сильно изменится.

Напомним, об особенностях текущей зимы нижегородские синоптики уже рассказывали ранее.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph